“Aiutatemi a portare alla Regione la forza di questa storia e la credibilità di questo impegno”

“Ai cittadini chiediamo di premiare la concretezza e la competenza”. A lanciare l’appello ai cittadini salernitani è Lello Ciccone, candidato al consiglio regionale della Campania con Forza Italia. Mancano ormai poche ore al silenzio elettorale e per i candidati è necessario lo sprint finale per assicurarsi il sostegno degli elettori ma soprattutto per spiegare, nel dettaglio, il loro programma elettorale che potrebbe portarli direttamente a Palazzo Santa Lucia. Avvocato Ciccone, siamo ormai agli ultimi giorni prima del voto del 20 e 21 settembre. Ci dica innanzitutto che campagna elettorale è stata. “Certamente bella, come sempre. Ma anche strana, non semplice. L’emergenza sanitaria, dalla quale purtroppo non siamo ancora usciti e che speriamo presto di superare, ha inevitabilmente condizionato questa campagna elettorale. Lo ha fatto da vari punti di vista. Ma c’è un elemento che, per come intendo io la politica, mi ha provocato una particolare sofferenza, e cioè l’impossibilità di concedermi quei “bagni di folla” che da sempre hanno rappresentato per me un’enorme riserva di energia ed entusiasmo. Nonostante questo, l’affetto e la stima dei miei concittadini, sebbene in forme e con modalità nuove, ha accompagnato questo percorso sin dal primo momento. La mia candidatura nasce anche da qui e vuole interpretare proprio quella politica capace di stare in mezzo alla gente, di ascoltarne i bisogni e di dare risposte concrete. È così che sono abituato a fare ed è così che continuerò a fare, anche da Consigliere regionale”. È sicuro di diventarlo dunque? “Sono sicuro del sostegno e della fiducia dei cittadini. E ne sono sicuro perché in questi mesi ne ho avuto prova e dimostrazione. Così come sono sicuro che questo sostegno ci consentirà di centrare l’obiettivo dell’elezione. Non è facile, ma noi ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo affrontato questi mesi di campagna elettorale parlando dei problemi concreti della gente. Lo abbiamo fatto con semplicità, concretezza e – mi permetta – con competenza. Ai cittadini chiediamo di premiare questo: la concretezza e la competenza. La sfida ora è passare dalle proposte ai fatti. Per farlo, abbiamo bisogno di tornare al governo della Regione, di portare in Consiglio regionale persone appassionate. Io sono sicuro che i cittadini campani sono stanchi di una politica arrogante e parolaia, che ha premiato i soliti notabili e ha pensato solo ad occupare i posti di potere. Sono sicuro che i cittadini campani hanno voglia di cambiare”. Lei crede che il centro destra a guida Caldoro sia in grado di interpretare questa voglia di cambiamento di cui parla? “Stefano Caldoro è una persona seria e competente che ha già dimostrato di governare con capacità. Attorno al suo nome, Forza Italia e il centro destra hanno costruito una proposta politica unitaria e di qualità, certamente in grado di guidare la Regione e di tirarla fuori da cinque anni di immobilismo. Perché ripeto, De Luca e i suoi hanno pensato solo ad occupare il potere e a fare proclami, sfruttando le paure e le difficoltà dei cittadini. Con le battute e gli show non si costruisce il futuro di questa terra, che merita certamente di più. Queste elezioni ci danno la possibilità di voltare pagina”. Un appello al voto finale: cosa si sente di dire agli elettori per convincerla a votarla? “Anzitutto che non devo convincere nessuno. Io credo invece che gli elettori siano perfettamente in grado di scegliere guardando alla storia che ciascuno di noi ha alle spalle e alla credibilità di quello che siamo e di quello che diciamo. È questo quello che chiedo ai miei concittadini: guardate alla mia storia di impegno, di generosità, di disponibilità. Guardate alla concretezza delle proposte che ho fatto. È questo il mio appello: aiutarmi a portare in Consiglio regionale la forza di questa storia e la credibilità di questo impegno”.

