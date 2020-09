“Aiutateci a portare i temi dell’ambiente e della tutela degli animali in Regione”

Un appello a chi, in questo momento, è sfiduciato dalla politica affinchè, in Regione Campania si possano portare temi quali l’ambiente, l’ecologia e i diritti degli animali. E’ questo, in sintesi, l’appello lanciato da Michele Ragosta, leader della lista Davvero-Animalista che, dopo l’esperienza di questi 5 anni, mira ad una riconferma con la sua lista e portare a Palazzo Santa Lucia ben due consiglieri. Ragosta, sono le ultime ore di campagna elettorale. Siamo ad un passo dal voto, che campagna elettorale è stata la sua, per non essendo tra i candidati? “Io mi sento comunque protagonista perchè, per l’ennesima volta, sono promotore di una lista ecologista, Davvero, come accaduto 5 anni e oggi si ripresenta alle regionali. Cinque anni fa prendemmo un consigliere regionale, questa volta puntiamo ad eleggerne due. Sono in prima persona candidato perchè sono il promotore della lista Davvero in tutte e cinque le province della Regione Campania. La nostra è una lista circoscritta, tematica, interessata a specifici temi che riguardano l’ambiente, l’ecologia, il benessere e la tutela degli animali, abbiamo un programma ben preciso e speriamo che l’elettore ci dia fiducia e sostegno per portare all’interno del consiglio regionale queste problematiche che a noi stanno a cuore”. Si sente fiducioso rispetto al rapporto costruito, in questi mesi, con i cittadini e l’elettore? “Sì, sui nostri temi c’è molta disponibilità e quindi ci aspettiamo una buona percentuale di voti di lista, ovvero persone che scelgono di votare per i temi che noi rappresentiamo al di là dei candidati e quindi in questo sono fiducioso. Credo che saremo una vera sorpresa rispetto al risultato elettorale perchè, ripeto, il mio obiettivo è quello di portare due consiglieri regionali e avere una presenza nel governo della Regione Campania sui temi dell’ambiente, del mondo degli animali per portare le nostre battaglie nell’istituzione massima della Regione Campania”. Se potesse tornare indietro vorrebbe cambiare qualcosa di questa campagna elettorale? “Diciamo che tutto è nato in un contesto di Coronavirus, regole restrittive; è stata una campagna un po’ anomala e non sappiamo neanche la percentuale dei cittadini che domenica e lunedì si recheranno al voto. Siamo tutti un po’ curiosi di sapere come andrà a finire ma purtroppo credo ci sarà una scarsa partecipazione e i numeri che noi immaginiamo possono essere totalmente diversi. In questa situazione che riguarda la Campania e non solo, noi siamo fiduciosi perchè purtroppo questa epidemia ci ha fatto stare un anno in campagna elettorale ma il tempo di fare campagna elettorale è finito e bisogna dare risposte ai problemi che ci sono, a partire dal lavoro e l’ambiente”. Un ultimo appello agli elettori… “Il mio appello è rivolto soprattutto a chi è sfiduciato dalla politica, chiedo loro di recarsi a votare, scegliendo la lista Davvero animalista, lista tematica che sicuramente si farà promotrice di alcune proposte di legge regionale per dare risposte su questi temi. Noi siamo una regione che ancora non ha un’impiantistica adeguata sul ciclo della raccolta differenziata dei rifiuti, dobbiamo impegnarci a chiudere gli allevamenti intensivi e creare dei rifugi per cani e non canili lager come esistono ora. Chiedo un voto per portare nelle istituzioni un impegno per fare un passo avanti rispetto a questi temi e mi appello a chi è sfiduciato dalla politica per aiutarci a portare avanti queste battaglie”.

