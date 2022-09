Agropoli, il Comune esulta: «Rimodulati gli spazi della scuola “Mozzillo”»

di Arturo Calabrese

Risolta, almeno per il momento, l’emergenza della scuola Mozzillo ad Agropoli. Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi aveva sfrattato un’intera classe, spostandola in un altro istituto, per far posto al micro nido comunale. Tante sono state le polemiche da parte dei genitori e dei dirigenti scolastici, in special modo per le richieste formulate a Palazzo di Città restate lettera morta. Arriva adesso quella che dall’amministrazione viene definita una soluzione, seppur non si entri nello specifico di quanto verrà messo in atto: «Sono stati giorni intensi quelli trascorsi – dicono dall’amministrazione – ma, con la collaborazione del vicesindaco Maria Giovanna D’Arienzo, dei consiglieri Franco Crispino e Michele Pizza, oltre che dell’ufficio tecnico, grazie alla disponibilità del Piano di zona, abbiamo mosso i tasti giusti e la soluzione è arrivata. Saranno compiuti dei piccoli interventi per fare posto alla nuova aula, così da garantire entrambi i servizi. Una storia a lieto fine per il bene dei nostri piccoli cittadini. Ci scusiamo – concludono con una simpatica chiosa – per gli eventuali disagi». Molti sono i dubbi su come verranno “rimodulati gli spazi”, termini utilizzati per i soliti grandi annunci del Comune, anche perché ciò che viene detto ai cittadini rimane molto sul generico, altro tratto distintivo dell’amministrazione Mutalipassi. La speranza è che nei prossimi giorni, chi di dovere saprà essere più chiaro.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia