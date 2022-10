Agropoli, fondi Pnrr per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

di Arturo Calabrese

Il Comune di Agropoli sarà destinatario di oltre 600mila euro per la digitalizzazione dei servizi. Ad annunciarlo è il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi che spiega nel dettaglio il progetto e i finanziamenti. Sono tre distinti progetti che rientrano nel Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un importante crogiolo di fondi per le amministrazioni locali che in questo modo sono capaci di aggiornarsi, di essere al passo coi tempi rispondendo alle richieste dei cittadini e soprattutto possono investire e spendere sul territorio. Il primo progetto, dal valore di circa 252mila euro, riguarda la possibilità per l’ente comunale di entrare nel Cloud. Si tratta, cioè, di inserire in un archivio virtuale, accessibile da tutti tramite un qualsiasi dispositivo, tutti quei atti e quei documenti solitamente disponibili nei vari uffici. Sarà possibile, inoltre, ottenere documenti e certificati senza recarsi personalmente a Palazzo di Città. Un altro, dal titolo “Servizi e cittadinanza digitale – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, si attesta sui 280mila euro circa e porta una maggior accessibilità del cittadino alla cosa pubblica. Con l’ultimo, “Servizi e cittadinanza digitale – Adozione piattaforma Pago PA” per oltre 72mila euro, il contribuente potrà versare qualsiasi quota attraverso la piattaforma “Pago PA” e cioè con tutti quei circuiti di pagamento elettronico, con il risparmio dei costi applicati dagli istituti bancari o dalle Poste.

«Oltre 600mila euro per migliorare i servizi e rendere l’Ente civico più vicino al cittadino. L’attenzione alla qualità dei servizi e alla digitalizzazione – affermano all’unisono il primo cittadino Roberto Antonio Mutalipassi e l’assessore alla visione territoriale, sviluppo economico e PNRR Emidio Cianciola – rappresentano una delle priorità della nostra Amministrazione, quali elementi centrali di una mutua collaborazione tra ente e cittadini. Il PNRR rappresenta una grande opportunità in diversi settori e tra le varie occasioni di investimento, se ne prevedono numerosi anche per la Transizione Digitale. Sono passaggi importanti – concludono in simbiosi – per semplificare e rendere più agevoli i servizi ai cittadini».

