Agostino Ingenito nominato consulente di sviluppo territoriale della Federazione liberi professionisti

di Andrea Pellegrino

Costituita in città la delegazione provinciale della Filp Cisal Federazione Italiana Liberi Professionisti, che ha sede in corso Garibaldi 92. Il consulente di sviluppo territoriale è Agostino Ingenito, nominato a Roma alla presenza del segretario generale Cisal Cavallaro, del segretario nazionale Filp Enzo Morelli, del coordinatore regionale Mansueto e in occasione di un convegno sindacale con il presidente Inps Trittico. “Dare dignità di rappresentanza e di valorizzazione ai tanti liberi professionisti, lavoratori atipici , che quotidianamente fanno grande l’Italia e garantiscono servizi ma senza tutele e giuste compensazioni – così dichiara Agostino Ingenito – È sui liberi professionisti che si basano programmi e progetti e anche attività ordinarie spesso sostitutive. Occorre dare maggiore impulso all’aggregazione di liberi professionisti che vivono sfide complesse anche in merito a precari sistemi di tutela salute, contributivi e pensionistici – continua Ingenito -Salerno e la sua provincia deve puntare su servizi e turismo, elementi significativi per uno sviluppo territoriale sostenibile”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia