Aggiudicati i lavori di adeguamento del campo Polito

Aggiudicato l’appalto dei lavori di completamento ed adeguamento del campo di calcio “Polito” in località Mattine, ad Agropoli. Aggiudicataria è risultata una ditta del posto per un importo complessivo di 624.045,03 euro. Il Comune di Agropoli è risultato nei mesi scorsi destinatario di un finanziamento di 836.000 euro nell’ambito del fondo “Sport e periferie”, predisposto dal Coni. Il progetto prevede interventi di adeguamento e rigenerazione della struttura la cui prima inaugurazione risale all’anno 2008. Nel particolare i lavori consisteranno nella messa in opera di erba sintetica sul rettangolo di gioco laddove ad oggi c’è la terra battuta; verranno rifatti gli spogliatoi e la recinzione. Una volta completati questi interventi, l’impianto sportivo potrà venire utilizzato per gli incontri ufficiali fino alla Prima categoria. Questo permetterà all’impianto sportivo di rientrare a pieno titolo tra le diverse strutture pienamente disponibili ed operative presenti sul territorio. «Con i lavori che partiranno a breve – afferma il sindaco Adamo Coppola – restituiamo dignità al campo “Polito”. A breve la nostra Città potrà contare su un’altra struttura sportiva che si aggiungerà alle altre già operative e tanto apprezzate. Inoltre dimostriamo che la periferia diventa sempre più centrale nel nostro operato quotidiano».

