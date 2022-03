Aggiornato il Portale della Cultura, ma sempre a favore dei soliti noti

di Monica De Santis

Qualcosa si muove per non muoversi nulla. Nei giorni scorsi abbiamo parlato del “Portale della Cultura di Salerno”, un sito internet nato lo scorso anno per promozionare gli eventi, le manifestazioni ed i monumenti della città. Un sito internet, o meglio un app, che doveva servire non tanto ai residenti in città, che bene o male riescono a sapere cosa accade a Salerno attraverso gli organi d’informazione e i manifesti pubblicitari, quanto ai turisti, a chi veniva o viene a Salerno in vacanza (breve o lunga che sia) così da sapere cosa poter fare, vedere, etc… Dopo il lancio iniziale e le difficoltà nel riempirlo di contenuti, bene o male il Portale aveva preso vita. Si era riusciti ad inserire nelle varie sezioni tutti gli appuntamenti in programma in città. E per tutti gli appuntamenti non si intende quelli nell’immediato, ma quelli futuri. Perché lo scopo del Portale doveva essere, sempre riferendosi a ciò che fu detto durante la presentazione del sito, quello di attrattore per il turista. Insomma se un residente a Milano doveva decidere di venire in vacanza a Salerno nel mese di maggio, andando sul portale avrebbe potuto vedere anche cosa sarebbe stato in programma in termini di eventi e magari, se c’era un evento o una manifestazione di suo grande interesse, scegliere il periodo di permanenza proprio in base alle date di quell’evento. Con il cambio di gestione del Portale della Cultura, tutto questo non avviene più. Come abbiamo già detto, nei precedenti articoli, il Portale è diventato, un sito di promozione per gli spettacoli che si tengono al Verdi, al Pasolini e al Ghirelli. Più qualche piccolissima, ma proprio piccolissima eccezione. Quelle poche rassegne ancora visibili sul Portale sono state inserite dalla vecchia società che lo gestiva e nessuno, dei responsabili attuali del Portale, ha fatto caso, che per alcune di esse, gli spettacoli messi in evidenza sono stati già fatti da mesi. Facciamo un esempio. La rassegna “C’era una volta 10”, spettacoli per bambini e genitori che da 10 anni si tiene al Teatro Delle Arti. Se si clicca sulla categoria prosa, compare il cartellone 2021/2022. Se si clicca per leggere di cosa si tratta, si noterà che il testo inserito è quello della presentazione della stagione (iniziata ad ottobre) e che vi è la trama del primo appuntamento in programma ad ottobre. Nessuno, come detto, ha pensato che stando a marzo forse era scaduto e quindi andava cambiato. E questo ovviamente vale anche per altri appuntamenti che non sono al Verdi, Pasolini e Ghirelli, che invece vengono costantemente aggiornati, certo non con il largo anticipo, di cui parlavamo prima, ma vengono, comunque, aggiornati. Infatti proprio nella giornata di mercoledì sul Portale è stato inserito un nuovo appuntamento del Ghirelli, in programma questo fine settimana, ma nulla è stato inserito di tutti gli altri appuntamenti che si terranno a Salerno, sempre in questo fine settimana. Un po’ come dire che c’è una “cultura” di serie A, che merita di stare sul Portale ed una “cultura” di serie B, che non lo merita.

