Affluenza boom al Genovesi, centinaia di persone in coda per la vaccinazione

di Monica De Santis

Vaccini per tutti dai 12 anni in su. Era questo l’invito fatto girare nei giorni scorsi dalla dirigente dell’Istituto Genovesi - Da Vinci. Ed all’appello hanno risposto davvero in tanti, troppi forse, rispetto a quello che si aspettavano sia la scuola ospitante, sia l’Asl di Salerno che aveva previsto inizialmente l’inoculazione solo di 260 dosi. Già dalle 7 del mattino adulti e ragazzi si sono messi in fila davanti all’istituto di scolastico di via Vernieri in attesa di poter ricevere la dose del vaccino. Un’affluenza inaspettata, che ha portato di fatto l’Hub allestita, alla perfezione all’interno dell’Aula Magna a rimanere aperta fino al tardo pomeriggio, con somministrazione extra per poter accontentare il maggior numero di persone possibile. A commentare soddisfatto la buona riuscita delle campagne vaccinali nelle scuole cittadine è stato il dottor Petraglia, dirigente dell’Asl di Salerno, che ieri mattina, si è recato proprio al Genovesi - Da Vinci per controllare che tutto funzionasse come doveva… “Abbiamo scelto di essere più disponibili rispetto all’utenza rispetto ad altre iniziative similari, essendo che il personale scolastico era in numero abbastanza ridotto da vaccinare, ci siamo resi disponibili con la dirigente scolastica del Genovesi - Da Vinci a somministrare un numero di vaccini superiore, per accontentare il resto della popolazione. E questo forse ha creato qualche anomalia nell’informazione diffusa dalla scuola. In ogni caso bisogna apprezzare il fatto che l’affluenza notevole di oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) deriva dal fatto che i cittadini salernitani sono molto interessanti ad essere vaccinati nel più breve tempo possibile. Visto il successo che ha avuto questa iniziativa posso rassicurare la cittadinanza che continueremo con altre iniziative simili anche in futuro, cercando di organizzarci meglio per quanto riguarda gli aspetti logistici”. Intanto la campagna vaccinale nelle scuole prosegue. Questa mattina a partire dalle ore 9 e fino alle 13, con precedenza per i ragazzi dai 12 ai 18 e solo dopo per gli adulti, sarà possibile vaccinarsi al Liceo Torquato Tasso, mentre domenica mattina saranno aperte le porte dell’Istituto Alberghiero Virtuoso.

