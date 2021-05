Affidati i lavori di manutenzione della palestra della scuola Filzi

Iniziati a Bracigliano i lavori di manutenzione straordinaria della palestra della scuola media “Filzi”. I lavori, affidati attraverso la piattaforma Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), sono stati assegnati alla ditta aggiudicataria per un importo pari ad euro 33.677,48 che ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa. L’importo deriva da un impegno di spesa che l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco, Antonio Rescigno, ha ottenuto dal FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) attraverso apposito DPCM per mettere a punto una serie di attività finalizzate all’adeguamento normativo e funzionale del patrimonio pubblico allo scopo di raggiungere, all’interno del quadro degli interventi di recupero edilizio, la valorizzazione e la fruibilità di tutta l’edilizia pubblica e, in particolare, le opere e le infrastrutture sociali secondo il sistema di classificazione dei progetti in base alla normativa vigente in materia. Al Comune di Bracigliano è stata assegnata un’erogazione annuale del Fondo pari ad euro 40.452,50 per il quadriennio 2020-2023. Ogni anni tale importo verrà investito in interventi e manutenzioni straordinarie su tutta una serie di infrastrutture sociali tra cui scuole, strutture e residenze sanitarie, edilizia sociale, impianti sportivi, culturali, arredo urbano e verde pubblico. “I lavori di manutenzione straordinaria della palestra della scuola “Filzi” – spiega il Primo Cittadino – rientrano nell’ambito di un intervento che si rende necessario, atteso il carattere di urgenza per la sicurezza e l’incolumità di coloro che usufruiranno di questi spazi per la pratica delle discipline sportive, ma principalmente per rendere la struttura fruibile per la comunità scolastica. Del resto, la nostra Amministrazione si è mostrata sempre attenta ai temi della sicurezza in generale, soprattutto in ambito di edilizia scolastica, le cui strutture e pertinenze devono essere consegnate alla popolazione studentesca, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo nel pieno rispetto degli standard normativi. Inoltre, il nostro territorio, per i prossimi anni potrà usufruire di ulteriori fondi da investire in altre opere di pubblica utilità. Un’importante occasione di rilancio e di sviluppo in svariati settori sociali”. Soddisfazione è stata mostrata anche dal mondo scolastico, che grazie al finanziamento di questa opera, potrà ottenere la ristrutturazione di uno spazio fondamentale per la pratica dello sport in totale sicurezza. Quello della manutenzione straordinaria della palestra della scuola “Filzi” è solo uno dei diversi cantieri che da qui a breve verranno aperti a Bracigliano nell’ambito delle opere pubbliche. L’Esecutivo targato Rescigno punta, infatti, alla realizzazione di altri interventi per rendere il territorion comunale sempre più vivile e attrattivo dal punto di vista socio-economico.

