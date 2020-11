Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, Mimmo Volpe fa ripartire i lavori

di Erika Noschese

La sentenza del Consiglio di Stato ha dato l’ok definitivo a procedere con i lavori di allungamento della pista. A pochi giorni dalla decisione, il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe si è attivato per far ripartire i lavori sulla viabilità, su viale Olmo e sulla provinciale Sp 275, per l’accesso all’aeroporto. Lavori che, come già ampiamente anticipato, sono stati programmati dalla Provincia di Salerno. “Riprendiamo i lavori – ha annunciato il sindaco Mimmo Volpe – Come sapete non più di due giorni fa c’è stata la sentenza che sblocca i lavori per l’allungamento della pista. A rischio c’erano i fondi, il famoso rilancio dell’aeroporto”.

