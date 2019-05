Aeroporto, la soddisfazione del Governatore De Luca

«Un grande successo che dobbiamo rivendicare e che viene dopo che la Regione non solo ha ricapitalizzato per due anni l’aeroporto di “Costa d’Amalfi”, che in caso contrario sarebbe morto, ma soprattutto dopo che abbiamo realizzato il sistema aeroportuale regionale d’intesa con l’aeroporto di Capodichino. Oggi il gestore unico sarà Capodichino che ha dato prova di grande efficienza gestionale. Dunque, una bella stagione che si apre per Salerno e la Campania, dal punto di vista della mobilità e del tra- sporto”. Vincenzo De Luca accoglie così la firma di Danilo Toninelli sul decreto interministeriale che sblocca il decollo dello scalo aeroportuale di Pontecagnano Faiano. «Una bella notizia», anche per il figlio Piero De Luca, deputato dem: «Sono emozionato e soddisfatto di un risultato raggiunto grazie ai sacrifici, alla tenacia ed alle battaglie di tutta la nostra comunità – prosegue Piero De Luca – La Regione è stata determinante, perché ha creduto davvero in questo progetto, ricapitalizzando il patrimonio della società di gestione e avviando il percorso di fusione con Gesac per creare una vera e propria rete aeroportuale campana».