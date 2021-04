Addioal presidente dell’Avo Patrizia Carla Durante

di Erika Noschese

Lutto nel mondo del volontariato. È venuta a mancare, dopo una lunga malattia, Patrizia Carla Durante, presidente dell’Avo, l’associazione volontari ospedalieri di Salerno. Patrizia Durante è sempre stata in prima linea, dedicandosi con impegno, passione e devozione ai pazienti ricoverati presso il nosocomio locale. “Ci ha lasciato Patrizia Durante che si è dedicata con impegno, dedizione e semplicità all’assistenza dei pazienti ricoverati presso il Ruggi. Il suo intento è stato quello di riuscire a regalare un sorriso a quanti in quel momento soffrivano. Ai tanti volontari dell’Avo il compito di continuare la missione perseguita da una donna eccezionale”, ha detto il direttore generale del Ruggi Vincenzo Amato. I funerali si terranno questo pomeriggio, alle 15.30, presso la chiesa Sacro Cuore. Tanti i messaggi di cordoglio per Patrizia, particolarmente amata e stimata all’interno del Ruggi, dai pazienti ai medici, infermieri e operatori sanitari.

