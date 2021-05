Addio Pietro Nardiello, te ne sei andato in un giorno speciale

Di Olga Chieffi

Ci sono delle date, delle coincidenze cui si stenta a credere, forse non vi si vuole, ma, sicuramente, lasciano pensare. Ieri sera è giunta la ferale notizia della scomparsa del giornalista Pietro Nardiello. Ricoverato presso il Covid Center di Santa Maria Capua Vetere, aveva collaborato con diverse testate, tra cui Articolo 21 e Repubblica, pubblicando inchieste sui beni confiscati, unitamente a tanta letteratura sportiva, oltre ad aggiudicarsi con l’antologia “Strozzateci tutti” il premio giornalistico “Paolo Giuntella” nel 2010, un intenso romanzo “Un sogno meraviglioso”, che racconta di una vacanza estiva nella perla dello Jonio, Soverato, in provincia di Catanzaro, e in quel campeggio, “Le Giare”, travolto da un’alluvione la notte tra il 9 e il 10 settembre del 2000, e “Il festival a casa del boss”, e ancora abile curatore della trasmissione radiofonica “Tre Parole Fuori dal Vulcano”, in onda su Radio Rai, collaboratore in passato anche con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’organizzazione di eventi. Tanti i messaggi di cordoglio, tra questi anche quello per sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che ricorda così il giornalista: “Addio a Pietro Nardiello, giornalista e scrittore appassionato di Salerno. Ha raccontato con passione e competenza della Salernitana e di Salerno con articoli e pubblicazioni sempre molto apprezzati. La tua morte prematura addolora la nostra comunità che ti porterà sempre nel cuore. Un abbraccio fortissimo ai familiari”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia