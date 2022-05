Addio Ciriaco De Mita, gigante della politica

Si è spento questa mattina Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio e segretario della Dc. Il decesso è avvenuto alle 7 nella casa di cura Villa dei Pini di Avellino. Lo ha reso noto il vice sindaco di Nusco, Walter Vigilante. A febbraio era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la frattura di un femore a seguito di una caduta in casa. Aveva 94 anni e attualmente era sindaco di Nusco, il suo paese.

