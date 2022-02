Addio alla grande Monica Vitti

Maria Luisa Ceciarelli in arte Monica Vitti, ci ha lasciati. L’attrice nota per la sua voce roca è morto oggi all’età di 90 anni. Ha ottenuto numerosi premi, tra cui cinque David di Donatello come migliore attrice protagonista (più altri quattro riconoscimenti speciali), tre Nastri d’argento, dodici Globi d’oro (di cui due alla carriera), un Ciak d’oro alla carriera, un Leone d’oro alla carriera a Venezia, un Orso d’argento alla Berlinale, una Concha de Plata a San Sebastiàn e una candidatura al premio Bafta. “Cara Monica, con te se ne va una grande attrice italiana. Sei stata un’icona e una musa eterea per Antonioni e un’attrice dotata di vis comica unica per Monicelli e tanti altri registi di commedia, dove eri una vera Regina”. Lo scrive Aurelio De Laurentiis su Twitter per dare il suo addio a Monica Vitti. “Da te – aggiunge il produttore cinematografico – spero possano prendere esempio tante giovani attrici per dare al cinema italiano ancora tanti spunti di creatività interpretativa. Ciao cara Monica”.

“Ci lascia una delle attrici più amate e conosciute. Il teatro, il grande e il piccolo schermo, e tutto il “mondo dello spettacolo perdono un’immensa artista. Se ne va una donna dalla personalità, dalla bravura, dall’eleganza e dalla sensualità intramontabili. Tutta la mia vicinanza ai suoi cari, in questo giorno triste”. Così il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia