Addio al professor Vincenzo Trapanese, più amministratore al Comune

Si è spento all’età di 80 anni, il professor Vincenzo Trapanese. Professore universitario di ruolo di Economia dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, Giudice Tributario, con funzione di Vice Presidente, della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno e già Ispettore Tributario del Servizio Centrale degli Ispettori Tributari del Ministero delle Finanze e dell’Economia, Vincenzo Trapanese, insignito del titolo di Commendatore della Repubblica, è stato più volte anche amministratore al Comune di Cava de’ Tirreni. Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare la figura del docente universitario, tra questi anche quello di Signismondo Nastri che sui social lo ricorda così… “La scomparsa del prof. Vincenzo Trapanese mi rattrista profondamente. Non m’è capitato più d’incontrarlo, da tantissimo tempo, ma conservo di lui un ricordo nitido. Ci conoscemmo quando eravamo giovanissimi: io, segretario dell’onorevole Francesco Amodio, Enzo (così lo chiamavo allora) muoveva i primi passi di un brillante arriverà accademic come assistente di Antonio Gava sulla cattedra di Contabilità dello Stato all’università di Napoli. Avremmo poi altre occasioni di vederci, sempre nello studio del parlamentare amalfitano. Ero amico del padre, titolare di una piccola sartoria in via Balzico. Andavo lì per farmi confezionare i vestiti. Ai familiari, in particolare al fratello Livio, esprimo sentimenti di accorato cordoglio.

