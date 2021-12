Addio ad Anna Piscitelli, vedova del sindaco Giordano

Addio ad Anna Piscitelli, la vedova del sindaco galantuomo Vincenzo Giordano, alla guida della città di Salerno dal 1987 al 1993. La donna, 79 anni, originaria di Polla, dipendente in pensione della Provincia di Salerno, viene ricordata da tanti come una donna riservata e discreta, moglie, mamma e nonna affettuosa. Sensibile ed attenta alle difficoltà dei meno fortunati. Anche negli anni terribili, non ha mai fatto mancare il suo sostegno e la sua vicinanza al marito. “Rivolgiamo l’estremo saluto anche alla signora Anna Piscitelli, vedova dell’ex Sindaco di Salerno Vincenzo Giordano. Chi, come me, ha avuto il privilegio di conoscerla e diventarne amico ne ha sempre apprezzato l’umanità e la discrezione. Con il marito Vincenzo ha condiviso il fardello dell’attività politica ed amministrativa insieme al macigno di una vicenda giudiziaria lunga ed ingiusta conclusa con la piena assoluzione di un galantuomo come Giordano. Ai familiari ed amici vada il più profondo cordoglio”, ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli. I funerali di Anna Piscitelli saranno celebrati questo pomeriggio, alle ore 16:30, presso la chiesa di Gesù Redentore di Salerno.

