Addio a Mimmo Giordano: il ricordo dei compagni dell’Istituto Umberto I

Il Maestro Giordano è gemma rilucente della scuola di fiati salernitana nata nella Scuola di Musica dell’istituto Umberto I. Indelebile il ricordo dei suoi compagni che ne ricordano il talento e la dedizione allo strumento così come l’aiuto mai negato agli amici. “Partecipo con enorme commozione – scrive Giuseppe Petraglia – alla scomparsa dell’amico Mimmo Giordano, compagno di studi al conservatorio. Ci aiutavamo a vicenda nel periodo di studio precedente il diploma. In mancanza di pianisti accompagnatori, per studiare il concerto da eseguire all’esame, il maestro Giordano eseguiva la parte pianistica con la mano destra e Domenico Procida, con il fagotto, leggeva la parte della mano sinistra. Dopo il diploma ci siamo ritrovati a svolgere il servizio militare nella banda della Guardia di Finanza. Restano i ricordi di gioventù di sacrificio e allegria che oggi si tingono di nostalgia”. “Che tristezza la dipartita di Mimmo Giordano, compagno di studio di flauto -ricorda Ferdinando Bassano – nella classe di Domenico Faliero. Ricordo la sua maestria e il suo talento nello studio dello strumento. Egli era inferiore a me di corso, ma mi superò nell’apprendimento della tecnica. Io dopo le scuole medie lasciai l’Istituto, mentre lui ha continuato con profitto diventando solista e didatta. Ci siamo rivisti unitamente a Mimì Procida e Raffaele Pastore all’ateneo salernitano, quando mi vennero a trovare e per me fu una gioia indescrivibile. Ricordammo la vita trascorsa all’Istituto Umberto I con tanto affetto. Mimmo, il tuo viaggio è stato breve, prestigioso e intenso, ora puoi riposare in pace”.

