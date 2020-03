Addio a Matteo Porpora, scompare un altro pezzo di storia della Salernitana

Si è spento ieri, all’età di 85 anni, Matteo Porpora, salernitano doc ed ex centrocampista della Salernitana negli anni Cinquanta e Sessanta. Le sue condizioni di salute negli ultimi mesi si erano progressivamente aggravate. Così lo ricorda in un post su Facebook l’associazione 19 giugno 1919, che lo aveva invitato alla mostra per celebrare il centenario della Salernitana. “Matteo Porpora, Salernitano fiero e orgoglioso di rappresentare la sua città con la maglia granata e fascia da capitano al braccio. 92 presenze in sette anni, alla mostra del Centenario si aggirava commosso tra le

tante fotografie. Oggi ci ha lasciato un grande pezzo di Storia granata”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia