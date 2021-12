Addio a Carmine Novella, capitano della polizia municipale di Salerno

E’ venuto a mancare Carmine Novella, capitano della Polizia Municipale di Salerno. Novella, malato da tempo, ha lottato fino all’ultimo, ma purtroppo la malattia ha avuto la meglio. Tra i primi ad esprimere il proprio cordoglio il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che attraverso i social ricorda la sua figura… “Ci ha lasciati Carmine Novella dopo aver lottato contro un male terribile che non gli ha lasciato scampo. Anche in questi lunghi periodi di malattia, non si è mai piegato alla rassegnazione, mostrando la sua anima da combattente che amava la vita. È stato capitano della nostra Polizia municipale, sempre presente sul territorio e disponibile con i cittadini che ne apprezzavano il rigore e al tempo stesso la grande umanità.

Sono vicino alla famiglia e a quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene”.

