Addio a Battiato. De Luca: “Persona garbata e di grande umanità”

di Monica De Santis

“Una tristezza enorme ci attraversa per la morte del Maestro Franco Battiato, talento unico della musica italiana contemporanea, un fine intellettuale, artista a tutto tondo, amato da tutte le generazioni. Persona garbata e di grande umanità. Ha espresso con rara intelligenza, ironia e profondità d’animo l’Italia del nostro tempo, i suoi vizi, le sue virtù, i sentimenti di angoscia e di incertezza che la attraversano. Battiato è stato anche un grande uomo del Sud, della sua terra, l’amata Sicilia, che ha sempre bacchettato e allo stesso tempo difeso da pregiudizi e luoghi comuni. Lascia un grande vuoto e un senso di solitudine in tutti quanti noi”. Così il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca ricorda il cantautore siciliano, che nella città e nella provincia di Salerno è stato più volte ospite. Quattro le esibizioni a Salerno, la prima nel 1981 al Teatro Augusteo, poi ancora nel 2000 e 2009 per il Capodanno in piazza, ed infine nel 2013 all’Arena del Mare in piazza della Concordia. In provincia invece è stato ospite nell’estate del 2009 del Festival di Ravello e poi nel 2012 del Giffoni Film Festival, nel 2013 è stato protagonista a Serramezzana della rassegna organizzata da Ruggero Cappuccio e nel 2014 è stato ospite del Meeting del Mare organizzato da don Gianni Citro. Franco Battiato è morto ieri mattina, alle 5, nella sua residenza di Milo, aveva 76 anni…

