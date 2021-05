Ad un passo dalla A…esplode la festa in città

Una città in attesa. Al fischio finale, a Salerno è esplosa la festa: la Salernitana è ad un passo dal sogno, ad un passo dalla serie A. All’esterno dell’Arechi, i tifosi hanno bloccato il pullman per festeggiare i calciatori per poi dirigersi sotto casa di Mister Castori, costretto alla quarantena dopo la positività al Covid.

Le foto e i video dei festeggiamenti di oggi

