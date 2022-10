Ad Angri arriva la campagna “Io non rischio” il 15 e 16 ottobre 2022

di Anna Villani

Saranno in piazza Doria ad Angri sabato 15 e domenica 16 ottobre prossimo per fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie per assumere comportamenti corretti nel corso di piogge e terremoti, alluvioni o altra emergenza naturale. A dare spiegazioni tecniche presso lo stand, allestito per l’occasione, saranno i volontari della Protezione Civile che distribuiranno pure del materiale informativo. Nelle piazze “Io Non Rischio” si fa comunicazione, informazione, educazione e coinvolgimento dei cittadini sui rischi presenti sul territorio e sulle buone pratiche da attuare per la riduzione degli impatti. I volontari dell’associazione di volontariato saranno i comunicatori di questa campagna, nata sull’onda degli effetti provocati dal cambiamento del clima che espongono il Paese a continui rischi specialmente in alcune zone. I comunicatori avranno a disposizione materiali divulgativi in parte fissi facenti parte dell’ allestimento ed in parte cartacei. Questi ultimi potranno essere consegnati ai cittadini come promemoria da rileggere, custodire a casa e condividere con parenti e amici. La campagna è promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Anpas-Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, ReLUIS-Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e CIMA Research Foundation. Partecipano le sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, le associazioni regionali e i gruppi comunali. Per approfondimenti ci si può collegare a: https://iononrischio.protezionecivile.it/ sfogliando le diverse sezioni: alluvione, maremoto, terremoto e vulcano con news e multimedia.

