Acquisto in prospettiva: dall’Inter arriva a titolo definitivo il 2001 Vergani

SALERNO – Alla vigilia del match con la Roma, la Salernitana trova il primo rinforzo per il reparto offensivo. E’ praticamente definito l’accordo con l’Inter con il giovane classe 2001 Edoardo Vergani. L’attaccante di proprietà dell’Inter sarà un nuovo giocatore della Salernitana: arriva a titolo definitivo gratuito con i nerazzurri che mantengono sul giocatore classe 2001 una percentuale del 30% sulla futura rivendita. L’anno scorso Vergani ha giocato in prestito nella Primavera del Bologna.collezionando 25 presenze totali e realizzando 7 reti, debuttando in Serie A proprio contro l’Inter. Giocatore di prospettiva, capocannoniere anche agli Europei Under 17 e ora nel giro della nazionale Under 19, Vergani non sarà certo l’ultimo colpo di questo rush finale di mercato. Ukclub granata deve accelerare per mettere a disposizione di Castori quei tre, quattro giocatori necessari per rendere l’organico più ampio e di maggior qualità. Il primo rinforzo, praticamente già annunciato, sarà Gagliolo, difensore del Parma. Raggiunto l’accordo con il club ducale, la Salernitana ha trovato l’intesa anche con il calciatore. Questa mattina l’attesa fumata bianca con il calciatore che tra martedì e mercoledì si metterà a disposizione del tecnico Fabrizio Castori. Sempre in difesa non è da escludere un’altra operazione. se sono in ribasso le quotazioni di Musacchio, quelle di Caceres, sempre inseguito dal Cagliari sono in rialzo. Sullo fondo c’è sempre Chabot, piace anche Goldaniga che è in uscita dal Sassuolo. Per quanto concerne il centrocampo trova conferme la pista che porta a Bisoli del Brescia, anche se resta in piedi l’ipotesi Radovanovic, calciatore del Genoa che all’occorrenza potrebbe giocare anche da difensore centrale, diventando quindi un’importante arma tattica per il trainer granata. Restano in piedi anche la pista Galdames, ex Velez che piace anche al Genoa, così come l’ipotesi Leris della Sampdoria. Per quanto riguarda l’attacco l’ucraino Supryaga resta un nome così come i geonani Ekuban e Cassata. Anche in questo caso non è da escludere un colpo a sorpresa. Da Parma è rispuntata la voce di un interessamento granata per Inglese. In uscita ci sono il centrocampista Schiavone e l’attaccante Kristoffersen mentre in bilico c’è il difensore Aya che piace in B alla Spal e la Perugia.

