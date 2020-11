“Acque rosse a Santa Teresa causate da infiltrazioni del terreno”: le analisi

di Erika Noschese

Le acque rosse non provengono dalle fognature bensì da infiltrazioni del terreno che si immettono nel tratto finale di Santa Teresa. È quanto emerge dalle analisi effettuate dal personale di Salerno Sistemi S.p.A. per l’ennesimo sversamento di “acqua rossa” sulla spiaggia di Santa Teresa. A sollecitare un intervento da parte dei tecnici dell’Arpac il consigliere di Salerno di Tutti Gianpaolo Lambiase che, mei giorni scorsi, ha ricevuto copia della relazione scritta dalla Salerno Sistemi dopo i controlli del caso, avvenuti in presenza della polizia municipale e dell’Arpac.

