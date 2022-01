Acqua & Sapone, l’azienda che ha portato in Italia il concetto di drug store

di Chiara Reale

In che modo la società italiana operante nella distribuzione organizzata ha gestito questa difficile situazione? Amano definirsi “profumeria di sinistra, democratica, adatta a tutte le tasche” sottolinea il presidente Sergio Reale ( in foto), il quale è stato eletto nuovamente per l’incarico fino al 2023. Acqua & Sapone è nata dall’idea di otto imprenditori di tutta Italia con il nome di Cedas nel 1992. In primis, è l’azienda che ha rivoluzionato il settore, portando anche in Italia il concetto anglosassone di drug store: “ Quando, dopo alcuni anni dal lancio, abbiamo superato i 300 negozi del territorio, Rai e Nielsen hanno usato per la prima volta in Italia l’appellativo drug store all’americana”, ricorda Reale, che al suo fianco ha come vicepresidente Nando Barbarossa. Oggi Acqua & Sapone ha 748 negozi dal Nord al Sud dell’Italia, oltre 8000 dipendente tra store e logistica, un fatturato che nel 2019 ha superato il miliardo e 300 mila euro e costituisce il 56% della quota di mercato drug store in Italia. I soci rimangono gli stessi, ognuno con il 12,5% di quote e responsabile di una zona italiana:” siamo orgogliosi di essere un’azienda al 100% made in Italy. Facciamo anche parte del network di distribuzione Esd Italia, anche esso composto di tutte aziende italiane”, nota il presidente. Uno dei segreti del successo di Acqua & Sapone è essere sempre al passo con i tempi:” Siamo sempre stati veloci nel cogliere i nuovi trend, proporre innovazioni nei prodotti, anche in base alla domanda della clientela – prosegue Reale- . Non a caso molte aziende, in particolare multinazionali, progettano con noi prodotti innovativi, promuovendoli nei nostri maggiori negozi.” Una spinta che affianca una presenza e una tradizione consolidate nel settore. Lo stesso Reale, ad esempio, è figlio di due generazioni di merciai e profumieri: suo nonno aprì la profumeria Reale in Napoli nel 1947 Con l’emergenza sanitaria degli ultimi mesi, Acqua & Sapone ha subito una flessione del fatturato del 5,5%, dopo un inizio d’anno molto buono: “Il motivo è un calo delle vendite di make-up e profumeria, a fronte di uno spostamento di consumi su prodotti per la disinfezione e igiene della casa e personale, che hanno prezzi più bassi – analizza Reale-. I bisogni dei consumatori sono cambiati. Adesso, per esempio, riscontriamo un aumento di richiesta di prodotti parafarmaceutici e per questo ci siamo dotati anche di saturimetri e termometri”. Nonostante il leggero calo, l’azienda dichiara di non voler chiudere nessun punto vendita e di voler garantire il lavoro a tutti dipendenti, continuando a puntare sulla formazione. Gli addetti alle vendite di acqua e sapone sono infatti tutti i formati sulle grande mole di prodotti disponibili nei negozi e la maggior parte segue corsi per vendere una decina di marchi make-up e cosmetica differenti. L’emergenza ha poi regalato all’azienda un’ opportunità: in sei regioni Acqua & Sapone ha lanciato le consegne a domicilio con ordini telefonici, che a breve partiranno in tutta Italia e proseguiranno anche in futuro. Nel corso del prossimo anno, poi, verrà lanciato il sito ecommerce.

Un braccialetto rosa, a favore delle donne

Un gesto simbolico, quello di un braccialetto rosa donato ai clienti, invitati ad indossarlo e postarne l’immagine sui social. Un’azione concreta, quella di donare 500.000 euro alla Fondazione Onlus Doppia Difesa, per contribuire attivamente ai progetti di sostegno contro ogni forma di violenza sulle donne. Numeri importanti che hanno raggiunto oltre 5 milioni di utenti e totalizzato 14 milioni di visualizzazioni, con una platea composta da 3 quarti da pubblico femminile. Ben 924 i contenuti pubblicati e quasi 60mila le reazioni. Il progetto è culminato alla consegna di un assegno di 500.000 euro a Michelle Hunziker. La popolare presentatrice è cofondatrice della fondazione onlus Doppia Difesa, alla quale Acqua & Sapone ha destinato l’offerta. “ Con questo contributo- ha spiegato il presidente Sergio Reale- abbiamo voluto testimoniare il nostra vicinanza e il pieno sostegno a tutte le donne che combattono quotidianamente la violenza”. “Le donne sono le vere proprietarie del nostro mondo – aggiunge il vicepresidente Nando Barbarossa- rappresentano il 90% della nostra clientela, sono le protagoniste dei nostri punti vendita e le nostre prime interlocutrici.” Questa campagna è per tutte loro

ch.re.

