Accusata di corruzione e abuso d’ufficio Divieto di dimora per il sindaco Pisapia

di Pina Ferro

Divieto di dimora nel territorio comunale per il sindaco di Casal Velino, Silvia Pisapia, indagata dalla Procura di Vallo della Lucania per i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, abuso d’ufficio e falsità ideologica. Nella giornata di ieri, i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania hanno eseguito l’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del divieto di dimora nel comune di Casal Velino, emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania al termine di una “Lunga e complessa attività d’indagine svolta dall’Arma dei c arabinieri sotto la direzione della Procura vallese”, spiega il procuratore Antonio Ricci.

