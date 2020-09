Accordi con altri schieramenti politici, Calce smentisce: “Solo un inciucio”

Il candidato sindaco Vincenzo Calce interviene in seguito ad alcune notizie apparse sugli organi di stampa in merito a presunti accordi con altri schieramenti politici in campo per la prossima tornata elettorale. “Conosco bene le insidie della campagna elettorale e ne comprendo anche alcuni schemi che a volte possono dare luogo ad illazioni o alimentare notizie sensazionali che però non hanno fondamento alcuno. Ho letto le notizie di potenziali accordi con altri schieramenti, o meglio, di “inciuci”. Notizie che, come sempre accade, servono a nutrire la morbosità di alcuni e alimentare la confusione in una campagna elettorale condotta, da parte della mia coalizione, attraverso lo sviluppo di idee e di proposte finalizzate alla rinascita di Pagani. Sono immerso totalmente nella campagna elettorale, sto incontrando persone che manifestano criticità e leggo nei loro occhi la voglia di rinascita di una comunità che non intende più pagare sulla propria pelle un “modus operandi” che ha contribuito al declino sociale. Noi siamo portatori di proposte e non intendiamo sprecare energie e risorse per questioni futili che ci piace catalogare nel comparto delle “notizie fantasiose.”

