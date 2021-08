Accoltellato a Salerno:P. De Luca, bene arresto, soddisfatti

“Grazie al lavoro delle Forze dell’ordine, e’ stato arrestato uno dei protagonisti dei fatti di cronaca verificatisi lo scorso weekend a Salerno. Siamo molto soddisfatti”. Cosi’ in una nota l’onorevole Piero De Luca che, nei giorni scorsi, aveva avuto un colloquio con il Prefetto di Salerno sul tema della sicurezza in citta’. “Il signor Prefetto di Salerno mi aveva assicurato la massima attenzione e operativita’ delle Forze di polizia sul territorio per garantire piena sicurezza ai cittadini ed ai tanti turisti che affollano in queste ore la nostra citta’. Come richiesto anche dal Sindaco, i controlli sono stati effettivamente rafforzati ed i risultati sono positivi. Nelle prossime ore, aumenteranno ulteriormente i presidi in tutte le zone della citta’. Salerno e’ e deve rimanere una citta’ sicura”, conclude il vice capogruppo Dem alla Camera dei Deputati.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia