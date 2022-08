Accelera la crescita dei prezzi del carrello della spesa

di Roberto De Luca

Oltre alla guerra in Ucraina e agli sviluppi della campagna elettorale, il dibattito mediatico, relegato il Covid nelle retrovie, sta focalizzando l’attenzione su un’altra circostanza di grande attualità, ovvero l’impennata dell’inflazione a cui stiamo assistendo negli ultimi mesi.

Per quanto riguarda la divisione della spesa, i dati mostrano un incremento tendenziale (luglio 2022 su luglio 2021) pari al 24,7% per gli oneri relativi ad abitazione, acqua, elettricità e combustibili, seguiti da quelli connessi ai trasporti (+13,9%) e ai prodotti alimentari (+10%). In relazione a tale ultimo elemento, Coldiretti ha stimato che l’impennata dell’inflazione costerà alle famiglie italiane 564 euro in più solo per la tavola nel 2022, a causa della combinazione dell’aumento dei costi energetici e del taglio dei raccolti per la siccità.

Tale elemento, normalmente definito come un “aumento generalizzato dei prezzi”, genera conseguenze significative sull’intero sistema economico, lo stato, le imprese e i cittadini.Secondo i dati ISTAT, nel mese di luglio 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% su base mensile e del 7,9% su base annua. Nonostante il lieve rallentamento dei prezzi dei beni energetici, non frena l’onda lunga delle tensioni inflazionistiche che si stanno diffondendo agli altri comparti merceologici. Infatti, la crescita dei prezzi degli Alimentari lavorati, dei Beni durevoli e non, dei Servizi relativi ai trasporti e dei Servizi vari accelera, spingendo l’inflazione “di fondo” (al netto degli energetici e degli alimentari freschi) a +4,1% e quella al netto dei soli beni energetici a +4,7%. Si tratta di incrementi che non si registravano, rispettivamente, da giugno e maggio 1996. In questo quadro accelera anche la crescita dei prezzi del cosiddetto “carrello della spesa”, che si porta a +9,1%, registrando un aumento che non si osservava da settembre 1984.