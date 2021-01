“Abbiamo sbagliato tutto”

di Marco De Martino

A Riccardo Bocchini, vice di Fabrizio Castori ieri squalificato, è toccato l’ingrato compito di commentare l’umiliante sconfitta della Salernitana ad Empoli: “Ci scusiamo con tutto l’ambiente della tifoseria e tutti quelli che seguono la Salernitana. E’ un sentimento -ha aggiunto Bocchini- che proviamo e che vogliamo esprimere a tutta Salerno. Quando si incappa in partite come questa è doveroso dire che è stato sbagliato tutto dall’inizio alla fine. Va subito analizzata con i ragazzi e messa da parte. I tre risultati negativi di fila ci portano a fare una grande riflessione e ci farà aumentare al massimo gli sforzi. Sappiamo di aver sbagliato tutto, per noi la Salernitana è quella fino al match con il Pordenone gara nella quale ce la siamo giocata anche in nove.

