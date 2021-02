“Abbiamo ripreso in sicurezza tutte le attività”

di Monica De Santis

Ad una settimana dalla ripresa delle attività scolastiche nelle scuole secondarie di secondo grado a Salerno città i dirigenti scolastici tracciano un punto della situazione. “Sta andando fortunatamente tutto bene”… racconta così il rientro in presenza Ester Andreola, dirigente scolastica del Liceo Sabatini Menna che vanta ben tre plessi… “Ed un’organizzazione di certo non facile, ma alla fine ci siamo riusciti e al momento non stiamo riscontrando problemi. Sicuramente dalla prossima settimana andrà ancora meglio, perchè con il collegio dei docenti abbiamo stabilito di anticipare la seconda fascia d’ingresso a scuola alle ore 9,15 anzichè alle ore 9,30 come in questa prima settimana.

