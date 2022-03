Abbandono rifiuti, multato uno stabilimento ed una discoteca

di Monica De Santis

Abbandono incontrollato dei rifiuti. nella notte tra lunedì e martedì, quando devono essere conferiti i rifiuti indifferenziati, il nucleo operativo ambientale e decoro urbano della Polizia Municipale, insieme con il personale della Salerno Pulita. ha svolto un servizio al fine di individuare titolari di attività commerciali e condomini responsabili di violazioni afferenti il conferimento dei rifiuti. A distanza di pochi giorni dai servizi notturni del Nucleo che comportarono numerose denunce a carico di cittadini extracomunitari sorpresi nel mentre erano intenti ad aprire le buste dei rifiuti ed i carrellati svuotandone il contenuto sui marciapiedi per prelevare rifiuti di natura ferrosa e capi di abbigliamento dismessi, il personale del Nucleo Operativo Ambiente e Decoro Urbano, nel corso dei controlli della notte tra lunedì e martedì, ha individuato i responsabili delle violazioni in gestori di attività commerciali sia del centro che della zona orientale. Sono stati sanzionati un noto stabilimento balneare ed una nota discoteca. Sanzionati anche alcuni condomini. In totale sono stati elevati 15 verbali di cui 10 ad attività commerciali e 5 a condomini. I gestori responsabili al ritiro dei rifiuti non differenziati sono stati diffidati, dal personale della Polizia Municipale, ad effettuare il conferimento solo dopo la separazione e la distinzione degli stessi per categoria. “Noi riscontriamo nell’ultimo periodo che l’indifferenziato viene conferito male – spiega l’assessore Massimiliano Natella – nel senso che ci sono materiali che dovevano essere conferiti in altri giorni, tipo plastica ed organico. L’indifferenziato non è il momento in cui si conferisce tutto quello che si sarebbe dovuto conferire negli altri giorni. L’intervento di lunedì servirà anche come deterente per le attività commerciali che in qualche modo sconfinano rispetto al tipo di conferimento e all’utilizzo dei carrellati. Nelle prossime settimane partiremo con una nuova campagna promozionale per la raccolta differenziata, per continuare a sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole di conferimento”. Intanto le sanzioni a carico dei responsabili variano dai 500 ai 100 euro a seconda della gravità delle violazione riscontrata. Nei prossimi giorni i controlli continueranno e saranno sempre più serrati.

