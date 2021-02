A sud di Salerno la nuova Terra dei fuochi: 14 arresti

di Pina Ferro

Discariche illegali di rifiuti anche pericolosi e tossici realizzate persino a ridosso del fiume Calore. E’ lo scenario inquietante di una inchiesta dei carabinieri che ha portato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno a firmare misure cautelari per 14 indagati (6 in carcere, 8 ai arresti domiciliari), che devono rispondere a vario titolo, di associazione per delinquere aggravata, finalizzata al traffico illecito di rifiuti tossici, speciali e pericolosi di categoria ecotossica. I militari della Compagnia di Eboli hanno dato vita a una indagine, denominata “Gold Business” per la facilità e l’alto guadagno delle persone coinvolte, a partire dal febbraio 2019.

