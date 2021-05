A scuola dopo aver rapinato farmacia, 16enne nei guai

Gli agenti del commissariato di Polizia di Cava de’ Tirreni con il supporto dei carabinieri, hanno identificato un 16enne che in mattinata ha commesso una rapina ai danni di una farmacia del centro. Il giovane, con il volto coperto e armato di coltello, ha fatto irruzione nell’attivita’ e si e’ fatto consegnare l’incasso per poi darsi alla fuga. Le forze dell’ordine, anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, sono riuscite a individuarlo. Il 16enne, dopo aver messo a segno il colpo, si e’ recato regolarmente a scuola dove e’ stato trovato dagli agenti. La Questura di SALERNO ha trasmesso l’informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni per i provvedimenti del caso.

