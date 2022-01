A Scafati restano in dad le superiori, mentre a Corbara confermata la dad per tutti

di Monica De Santis

Anche a Corbara, le scuole restano chiuse. Lo conferma il sindaco Pietro Pentangelo, che la ripresa di didattica in presenza è prevista per il prossimo 24 gennaio. Dunque non ritira l’ordinanza che aveva sottoscritto domenica, prima della pubblicazione di quella regionale firmata dal Governatore De Luca, la cui esecutività è stata sospesa, nella giornata di ieri dal TAR Campania. “Non ci sono le condizioni per tenere aperte le scuole per l’infanzia, primaria e media inferiore – dichiara Pentangelo – La tutela della salute dei miei concittadini è fondamentale e come autorità sanitaria locale ho proceduto come abbiamo ben descritto nell’ordinanza. Fino al 24 gennaio si proseguirà con le lezioni in Dad, poi valuteremo la situazione, il numero dei contagi soprattutto tra la popolazione studentesca e se i numeri sono calati allora faremo tornare i nostri ragazzi in presenza”. Intanto a Scafati, salvo nuove ordinanze, oggi non andranno a scuola gli studenti delle scuole superiori. Il sindaco Salvati, ha confermato l’integrazione all’ordinanza regionale e quindi ha stabilito che per il momento le superiori rimarranno chiuse, mentre le scuole materne, elementari e medie torneranno in presenza.

