A Sassano questa estate un gelato d’eccellenza

L’estate è quella stagione che stimola a provare nuovi sapori, tipicità locali, ma anche la stagione delle passeggiate, degli aperitivi e soprattutto del gelato.

Se siete in Campania, e siete visitatori che amano ammirare bellezze del luogo e percorsi culturali e naturalisti, non potete non recarvi in un caratteristico paesino del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, definito anche “Paese delle Orchidee”, della musica, della cucina mediterranea e della natura.

Stiamo parlando del Comune di Sassano dove troviamo uno dei punti vendita Crema e Cioccolato, noto marchio nel settore delle gelaterie.

Chiunque si troverà ad entrare nel punto vendita di Crema e Cioccolato Sassano potrà godere delle ghiottonerie di questo locale a conduzione familiare dove si può percepire tutta la passione e la dedizione dei membri che la compongono.

Dalla bontà dei prodotti artigianali all’arte della creazione di torte e dolci per eventi privati.

Questa sorta di “angolo dei balocchi” è un vero e proprio punto di riferimento degli abitanti ma anche di tutti coloro che amano spostarsi e godere di leccornie tutte al naturale.

Qui vi ritroverete davanti al bancone del gelato con un grande “punto interrogativo in testa”, perchè la scelta del gusto può essere davvero ardua.

Il modo migliore per orientarsi tra tante specialità è sia chiedere consiglio al personale o scegliere a priori se si desidera mangiare un gelato alla frutta o un gelato pIù elaborato.

Tenendo sempre presente che Crema e Cioccolato Sassano dona grande attenzione alla produzione del gelato, risultato di un’accurata selezione di prodotti genuini, freschi e senza conservanti. Il personale, attento in tutti i processi di lavorazione riesce a rendere ogni gusto davvero sorprendente.

Il locale offre inoltre diverse proposte ogni mese del maestro pasticcere Sal De Riso che come sempre nelle sue creazioni porta l’energia e la solarità della Costiera Amalfitana.

Inoltre a completare la selezione di Crema e Cioccolato Sassano, troviamo

freschissimi e variegati cornetti e brioches, adatti anche per coloro che soffrono di intolleranze e allergie.

Infine non può mancare la preparazione di sfiziosi aperitivi da trascorrere in spensieratezza con gli amici.

Fa da cornice a tutto questo un ambiente moderno, luminoso e lineare, condotto da una famiglia cordiale e piena di entusiasmo.

Prendetevi la vostra pausa e soprattutto trovate il luogo ideale dove poter godere di un po’ di refrigerio contro andando da Crema e Cioccolato Sassano, in Largo Silla, 84038, Sassano, Italia.

