A Salerno un nuovo locale di tendenza, l’Areperia Vamoss

L’uomo è un essere curioso di natura, per questo sempre affascinato a ricercare nuovi sapori ed ingredienti per il palato.

E’ per questo che spesso entrano a far parte della nostra alimentazione quotidiana alcuni piatti tipici di altri paesi.

Passeggiando nella città di Salerno, ad esempio, non si può non giungere nel centro storico della città, in via Mercanti, ricco di negozietti e ristorantini.

E’ qui che troverete una famiglia venezuelana che ha reso possibile a Salernitani e turisti, di gustare tutte le tipicità del Venezuela.

Si tratta di uno Street Food Venezuelano chiamato Vamoss!

L’Areperia Venezuelana è davvero coinvolgente, quando si varca la porta si avverte la sensazione di essere catapultati in un’altra realtà ed è semplice apprezzare le tipicità culinarie, la musica e lo stile del Paese.

Ad accogliervi ci sarà il sorriso di una famiglia dedita al lavoro e che ama realmente il suo Paese, capitanata dal Signor Vito Miquel.

Qui si possono gustare svariate tipologie di arepas, questo famoso piccolo pane a base di farina di mais bianco dalla forma rotonda e piatta da farcire con diversi ingredienti come pollo, manzo, formaggio, che la rendono davvero appetitosa, da ordinarne una dietro l’altra.

Preparate al momento, la semplicità delle arepas le rende perfette anche a vegetariani e celiaci.

Oltre al famoso pane, in questo ristorante tipico potrai ordinare anche altre tipicità dell’America Latina, le empanadas, un antipasto a forma di mezzaluna con un ripieno saporito a base di carne di manzo saporita, i patachones, frittelle di platano farcite, e ancora…burritos e tacos.

Se andate da Vamoss, dovete provare le particolarissime e invitanti patatine di platano, ovvero le platachips, croccanti e gustose servite calde, da accompagnare con varie salse.

Sfiziosi sono poi i “frijoles negros”, ovvero i fagioli neri, ricchi di sapore e speziati, ma non piccanti, i fagioli neri vengono consumati con carne mechada ovvero sfilettata, ma anche con pollo o formaggio come in alcune proposte di arepas quali La Bomba, Domino e Pabilon.

Fanno da cornice ai sapori tipici del Venezuela anche le bibite, come la cola venezuelana, Frescolita.

Vi è venuta fame? Allora recatevi subito da Vamoss, aperto a pranzo e a cena, e se non riuscite a raggiungere il ristorante, non temete, l’areperia fa consegne a domicilio.

Per Vamoss nessuna pausa estiva, potrete approfittare del relax delle ferie per dare il via a nuove scoperte gastronomiche.

Per curiosità e informazioni è possibile visitare questa realtà venezuelana sulla pagina facebook e avere un assaggio del menù sul sito web.

