A Salerno se tocca al Pd in campo Bonavitacola

“L’incontro è durato un’ora e mezzo e Letta ha ribadito la forte volontà e determinazione del Pd di stringere un’intesa elettorale” con Sinistra Italiana e Verdi, e “l’obittivo è quello di costruire e rafforzare una coalizione larga e plurale per essere competitivi e cercare di battere la destra sovranista”. Così fonti del Nazareno al termine dell’incontro tra Enrico Letta, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. “Ci sarà un nuovo incontro – aggiungono le stesse fonti -, e la nostra percezione è che si siano fatti dei passi avanti per arrivare a una conclusione positiva di questo confronto”. In attesa di definire le coalizioni sembrano confermate le prime candidature: se il collegio di Salerno alla Camera spetta al Pd il candidato sarà Fulvio Bonavitacola con Piero De Luca nel proporzionale come capolista. In corsa per i listini – in rappresentanza dell’agro nocerino – la sindaca di Castel San Giorgio Paola Lanzara. Resta solo una disponibilità alla candidatura quella del sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe. ” “Leggere il titolo del programma della destra fa sorridere. Direi che sfiora il ridicolo. Coloro che oggi ci parlano di più Italia in Europa e di più Europa nel mondo sono gli stessi che negli anni hanno tenuto un atteggiamento antieuropeista costante, per compiacere i loro amici nazionalisti a Bruxelles. Mettendo così a rischio gli interessi del Paese, in termini di affidabilità e credibilità, e colpendo quelli delle famiglie, dei lavoratori e delle aziende. E a parlare sono i fatti. Basti ricordare il voto contrario dell’intero centrodestra sulla Risoluzione Delrio per il Next Generation EU e per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il famoso Pnrr. Voto contrario dunque all’adozione di misure indispensabili per portare l’Italia fuori dalla crisi economica e sociale, acuita dalla pandemia. E puntare su un rilancio del Paese in chiave di sostenibilità. Eccolo qui il vero il programma europeista di governo dei nostri sovranisti all’amatriciana. Ecco la credibilità pari a zero dei nemici del Pnrr”, ha dichiarato Piero De Luca, vice capogruppo democratico alla Camera che punta il dito contro il centrodestra. er.no

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia