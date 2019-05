A Salerno Roberti il piu’ votato, Farina guida M5S

ASalerno il Partito democratico risulta il primo partito, con oltre 15mila voti. Lo stesso presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca era sceso in campo per sostenere la candidatura di Franco Roberti, ex Procuratore capo della Repubblica di Salerno ed assessore regionale alla sicurezza. E Roberti e’ risultato il piu’ votato in citta’ con il 41,62% di preferenze, ottenendo 5852 voti. A seguire Anna Petrone che raccoglie 3.956 voti e Pina Picierno con 968 voti. Tiene bene anche il Movimento 5 Stelle nonostante i risultati non proprio soddisfacenti ottenuti sul territorio nazionale. Ottiene infatti 12940 voti, con Enrico Farina che conquista 1186 preferenze e Isabella Adinolfi con 933 voti. Nella lista Lega Salvini premier, sui totali 10511 voti, Matteo Salvini a Salerno citta’ ottiene 3635 preferenze (46,44%). A seguire, con 1245 voti, il rettore dell’ateneo salernitano Aurelio Tommasetti. Forza Italia, invece, si ferma ad un 10% con 5512 voti, di cui 2337 per Berlusconi, 758 preferenze invece per il secondo in lista, Antonio Ilardi. Ottiene il 5,63% (3105 voti) il partito di Giorgia Meloni che raggiunge 1289 preferenze.

