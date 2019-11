A Salerno è già Natale: il governatore De Luca inaugura Luci d’Artista

Salerno s’illumina d’artista. Verso le 17.30 il governatore della Regione Campania ed il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, nella cornice della Villa Comunale, hanno inaugurato la nuova edizione di Luci d’Artista. “Da qui a fine gennaio aspettiamo due milioni di visitatori Luci d’Artista è anche un evento oltre che di bellezza e cultura anche di economia e di lavoro. Dobbiamo essere la città di accoglienza e del sorriso per i tanti turisti che verranno Luci eleganti e gradevoli grazie alla società torinese della Iren. Un pò di pazienza ai cittadini salernitani per qualche disagio legato al traffico”, ha dichiarato il presidente di Palazzo Santa Lucia. Il Governatore poi lancia la sfida già per la prossima edizione la XV: “L’inaugurazione sarà a Piazza della Libertà, cosi meno disagi e più servizi per i turisti, Salerno la Montecarlo o la Cannes del Sud”. Soddisfatto anche il sindaco Vincenzo Napoli, circondato dai consiglieri: “Lo spettacolo delle Luci d’Artista è iniziato. Da oggi fino al 29 gennaio vi aspettiamo a Salerno per condividere con noi l’emozione di un evento che anche per questa edizione presenta tante splendide novità – ha dichiarato il primo cittadino – Grazie al sostegno del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha ideato e portato al successo la manifestazione quando era Sindaco della nostra città, siamo riusciti ad organizzare un grande spettacolo di luci, colori, atmosfere. Passeggiando per la nostra bella città potrete attraversare tanti mondi fantastici tra animali giganteschi ed alberi dorati, lampadari incantevoli e giardini incantati, armonie luminose e cascate di luce”. Presente anche il parlamentare del Pd Piero De Luca che ha accompagnato sindaco e governatore fino alla zona Orientale.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia