A Pontecagnano Faiano un nuovo percorso innovativo

Nel periodo in cui norme e divieti hanno limitato spostamenti e iniziative, la Fondazione “La Città del Futuro” ha, invece, continuato a crescere, sublimando la distanza fisica con una fitta e robusta rete di connessioni e relazioni riuscendo, così, a generare idee e progetti. Tutto questo grazie, soprattutto, all’impegno del direttore Rosa Lembo e del coordinatore del comitato scientifico Stefano Moriggi, docente di Tecnologie della formazione presso l’Università di Milano Bicocca, che, unitamente a tutti i referenti e membri della Fondazione, hanno avviato una nuova e interessante programmazione. Obiettivo primario, ancora una volta, è la valorizzazione del territorio e delle sue risorse (umane e non) con nuove esperienze, competenze e prospettive utili a contaminare il già visto e ad arricchire il già fatto, con l’accogliente curiosità di chi intuisce nell’altro e nel diverso da sé una opportunità di crescita e di conoscenza. “Dopotutto, ribadiscono dalla Fondazione, è questo l’atteggiamento con cui si può imparare concretamente ad essere cittadini di una città del futuro. “Con questo spirito, in questi mesi – si legge, in tal senso, in una nota – abbiamo dato seguito all’ingresso della professoressa Claudia Giudici (presidente di Reggio Children) nel comitato scientifico della Fondazione, avviando una sperimentazione. Si è trattato di un percorso innovativo in cui Reggio Children, per la prima volta, ha declinato online la formazione all’esperienza artistico-pedagogica degli atelier – ‘ambienti’ (ormai “arricchiti” anche digitalmente) in cui la conoscenza produce creatività e viceversa…

