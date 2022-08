A Paestum “Il poeta che non sa parlare”

di Monica De Santis

Dopo il trionfale debutto nella sua Napoli lo scorso 21 luglio e l’abbraccio con il suo pubblico in giro per la penisola con un tour estivo che sta toccando meravigliose location italiane magiche e ricche di storia, Nino D’Angelo autore di “Nu Jeans e ‘na Maglietta”, “madre di tutte le canzoni neomelodiche” torna in Campania con ‘Il Poeta che non sa parlare – Tour Estate 2022’. Gaetano D’Angelo, detto Nino, primo di sei figli è dunque atteso questa sera, alla Clouds Arena dei Tempi di Paestum. Ricchissima la scaletta, con brani cult come ‘Senza giacca e cravatta’, ‘Jesce sole’, ‘Pop corn e patatine’, ‘Chiara’, nonché alcuni brani del suo ultimo album come ‘Voglio parlà sulo d’ammore’ e ‘Cattivo penziero’. “Sarà nuovamente l’occasione per presentare il mio progetto de ‘Il Poeta che non sa parlare’- racconta il cantautore napoletano – ma anche i miei grandi successi degli anni Ottanta e Novanta, a partire da ‘Nu jeans e ‘na maglietta’ che quest’anno compie 40 anni. Nel corso dello spettacolo metterò a confronto le mie due anime, quella più leggera e quella più legata al sociale”. Un concerto che è un viaggio attraverso la sua straordinaria carriera iniziata nel 1976, grazie all’aiuto della famiglia, che gli consente d’incidere il suo primo 45 giri, dal titolo “’A storia mia (’O scippo)”, il clamore è tale che la canzone diventa una sceneggiata, a cui ne seguiranno altre di successo (tra cui, “L’onorevole”, “’E figli d ’a carità”, “L’ultimo Natale”). Da qui è un crescendo il successo dilaga e la sua immagine con il “caschetto” diventa l’emblema di tutti i ragazzi dei quartieri popolari del sud. Nel 1986, quasi “a furor di popolo”, la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone “Vai” ed il primo, vero contratto con un’importante casa discografica, la “Ricordi”. Ancora cinema con alcuni film che “sbancano al botteghino”: tra questi, “Uno scugnizzo a New York”, “La ragazza del metrò” e “Popcorn e Patatine”. A Sanremo tornerà ancora nel 1998 al fianco di Piero Chiambretti per presentare il dopo festival e nel 1999 con il brano “Senza giacca e cravatta”. Debutta poi anche in teatro dove si dedica alla riscoperta di Raffaele Viviani proponendo “L’ultimo scugnizzo”, per il quale riceve il “Premio Gassman”. Nell’autunno del 2001 esce l’album “Terra Nera”, molto apprezzato soprattutto dalla critica. Nel 2003 partecipa di nuovo a Sanremo con la canzone “’A Storia ‘e nisciuno”. Nel 2006, viene nominato direttore artistico del “Teatro Trianon Viviani” di Napoli. Nel 2008, nominato direttore artistico della “Festa di Piedigrotta”. E poi ancora nel 2019 torna al a Sanremo in coppia con il giovane Livio Cori con il brano “Un’altra luce”. Fino ad arriva al 2022 con questo tour che oggi lo porterà a Paestum organizzato da Anni 60 Produzioni. I biglietti per assistere allo show ancora disponibili sono acquistabili su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e presso il Botteghino dell’Arena il giorno stesso dello show a partire dalle ore 18. L’ingresso al pubblico sarà consentito a partire dalle ore 19. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Si invitano i gentili spettatori ad arrivare e accedere all’Arena con congruo anticipo per una comoda e fluida affluenza all’ingresso.

