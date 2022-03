A Paestum arriva la leggendaria band ska jamaicana

Direttamente dalla Giamaica, The Skatalites porteranno il loro ska sul palco del Dum Dum Republic, il 17 Aprile, a Paestum. Gli Skatalites nascono nel 1964 dall’unione di musicisti già attivi in centinaia di sessioni di registrazione, supportando la maggior parte dei cantanti giamaicani di quel momento come Bob Marley, Toots & The Maytals, Jimmy Cliff, Alton Ellis, Ken Boothe e molti altri. La band ha supportato Bunny Wailer nel The Liberation Tour nel 1989 e lo ha seguito nel 1990, intraprendendo il primo tour da headliner negli Stati Uniti. Da allora gli Skatalites non hanno smesso di girare il mondo e quest’anno ritornano in Italia con sei date imperdibili, tra cui quella al Dum Dum Republic a Paestum. Tornano in una formazione speciale, accompagnati, tra gli altri, da pionieri del reggae come il trombonista Vin Gordon, Val Douglas e il percussionista Larry McDonald. Questi incredibili musicisti, insieme ai membri fissi degli Skatalites, porteranno nel Cilento la loro storia e il loro talento, unito all’amore per la musica.

