A Nocera vince la continuità con Paolo De Maio

di Erika Noschese

“Nocera ha risposto! Lo ha fatto in modo forte e chiaro, un risultato eccezionale che registriamo per la prima volta a Nocera da quando abbiamo questo sistema elettorale”. Così Paolo De Maio, eletto sindaco di Nocera Inferiore, espressione del centrosinistra e fortemente voluto dal Pd. “È stata una campagna elettorale straordinaria: abbiamo incontrato le persone, incrociato volti e istanze, attese e speranze. Abbiamo nutrito fiducia, perché abbiamo insistito sui temi e su uno stile e un modo di fare condiviso. Dopo questo risultato elettorale, sento soltanto di dire un nuovo ed enorme grazie alla città di Nocera. Nocera è di chi le vuole bene, e noi, tutti insieme l’amiamo!”, ha aggiunto il neo primo cittadino, atteso dinanzi Palazzo di Città dal suo predecessore, Manlio Torquato. La conferma di De Maio segna, infatti, la continuità per la macchina amministrativa. “Grande Paolo”, ha più volte ripetuto il sindaco uscente che si è complimentato con il suo successore. Presente in piazza anche il sindaco di San Valentino Torio nonché presidente della Provincia, Michele Strianese. De Maio ha conquistato la fascia tricolore con oltre il 55% delle preferenze, con il Pd che si conferma il primo partito con oltre il 15% delle preferenze; a seguire Antonio Romano, Tonia Lanzetta, Giovanni D’Alessandro, Erminia Maiorino, Paolo Maiorino, espressione del centrodestra con una civica vicina alla Lega. “Il Partito Democratico ottiene un ottimo risultato al primo turno di queste elezioni amministrative. Prima forza politica da Nord a Sud del Paese. È un segnale importante ma anche una grande responsabilità”, ha dichiarato in una nota l’onorevole Piero De Luca vice capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati. “Perché ci dice che gli italiani guardano al Pd con fiducia e che il centrosinistra deve rimanere unito e compatto per vincere. Importante il risultato anche in Campania, dove abbiamo ottenuto vittorie nette e significative in tanti Comuni, tra cui in particolare Portici, Sant’Antimo Limatola, Agropoli, Nocera Inferiore, solo per citarne alcuni – ha aggiunto il parlamentare salernitano – Segnale del lavoro condiviso e diffuso di cambiamento positivo del nostro territorio che portiamo avanti da tempo. A tutte le candidate e a tutti i candidati un forte ringraziamento e ai Sindaci democratici eletti al primo turno, congratulazioni e auguri di buon lavoro! Ci aspettano grandi sfide, anche grazie alle risorse del Pnrr, che passano proprio attraverso i Comuni. Per questo il lavoro dei sindaci sarà ancor più importante nei prossimi anni”.

