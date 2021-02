A Nocera Inferiore il primo showroom di “Palazzaccio”

di Monica De Santis

“Palazzaccio Toghe nasce dal connubio tra la passione per il diritto e la capacità di interpretare la bellezza. Al fine di onorare al meglio il prestigio della toga forense, il principio cardine è u t i l i z z a r e solo tessuti di altissima qualità, interamente prodotti in Italia. Solo così può nascere un prodotto che conferisca al nostro cliente miglior vestibilità ed innata eleganza”. E’ questa la presentazione, che si legge sul sito internet www.palazzacciotogle.it del brand nato circa sette anni fa da un’idea dell’avvocato penalista Andrea Vagito. Un’idea che è cresciuta di anno in anno e che prossimamente vedrà anche l’apertura del primo showrom.

