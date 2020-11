“A Modo Bio” annuncia lo stop momentaneo

di Erika Noschese

L’emergenza Coronavirus e le conseguenti misure adottate dal governo regionale e nazionale hanno messo all’angolo i ristoratori salernitani. Dopo l’ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sempre di più sono i ristoranti che hanno scelto di abbassare le saracinesche, fino a data da destinarsi. L’ultimo, in ordine cronologico, è A modo Bio, la pizzeria di via Brignano che, per la realizzazione delle pizze utilizza, da sempre, farine biologiche macinate a pietra esclusivamente da grano italiano. “Resteremo chiusi per tutto il periodo delle restrizioni, a causa degli orari che ci hanno imposto”, ha spiegato il titolare. Una decisione assunta, già una settimana fa, anche da Sal de Riso che ha scelto di chiudere momentaneamente il locale di Minori.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia