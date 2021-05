A Minori, “èPrimavera…fioriscono Libri”

Mentre fervono i preparativi per la serata inaugurale, il 21 maggio nei Giardini di Palazzo Mezzacapo a Maiori, della XV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, si avviano la 6a edizione di Atrani Muse al…Borgo, nella piazza-salotto di Atrani, e l’ottava edizione di èPrimavera…fioriscono Libri, in Largo Solaio dei Pastai a Minori. Tre gli appuntamenti di Atrani, in collaborazione con il Comune ed il Forum dei Giovani. Si comincia venerdì 7 maggio, ore 18.45, con la presentazione del libro di Giuseppe Braccolino e Fabiana Ippolito “Dannatamente Chef! Il romanzo reale, lontano dai riflettori dei divi contemporanei”, edito da D&P; con un intervento del giornalista de “Il Mattino” Alfonso Sarno. Nel corso della serata Andrea Donato rappresentanze presenta i vini delle Cantine Moio, dell’Azienda vinicola Conte D’Attimis, di Vini Le Origini; interverranno anche Biondo Cardaropoli e Giusy Di Vuolo, patron delle Cantine Cardaropoli. Venerdì 14 maggio, ore 18.45, il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone incontrerà Lucia Cammarota autrice de “I diritti del turismo, per chi viaggia e per chi ospita”, pubblicato da Direkta Edizioni Giuridiche. Si chiude lunedì 24 maggio, ore 19.00, con una serata dedicata all’Amore. In collaborazione con l’Associazione culturale ACIPeA di Atripalda, dieci poeti e poetesse declameranno versi propri sul tema dell’Amore: Lucia Gaeta, Maria Clotilde Cundari, Adele Denza, Carmelina Di Paolo, Vincenzo Galluzzi, Alfonso Gargano, Gerardo Landi, Lucia Ruocco, Annamaria Tagliamonte, Marina Villani. A seguire, con il supporto dell’Azienda Agricola Cuonc Cuonc di Minori, saranno premiati i vincitori del Premio “Caro amore ti scrivo…” per il migliore whatsapp inviato nel giorno di San Valentino 2021: Teresa D’Amico di Cava de’ Tirreni prima classificata, Adriana Dell’Amico di Caserta e Alfonso Ferraioli di Mercato San Severino secondi ex aequo, Antonino Russo di Meta di Sorrento terzo. Chiuderà la serata l’anteprima del libro della poetessa Rosaria Zizzo “fogli e foglie”, edito da Terra del Sole. Tre anche gli appuntamenti di Minori, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco. Inizio sabato 8 maggio, ore 18.45, con la presentazione di Autilia Avagliano “Din Don Down” (Marlin), Alberto Sant’Elia “Il cancello di ferro battuto” (Reginè), Pino Lodato “Lezioni di Musica” (Printart). Sabato 15 maggio, ore 18.45, il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone si intratterrà con Gioconda Marinelli autrice di “Destinazione Tina Pica”, edito da Giovane Holden, e con Piero Antonio Toma e Lino Blandizzi autori di “A suon di parole. Due racconti in 13 canzoni”, pubblicato da Guida. Al cantautore napoletano Lino Blandizzi la XV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo consegnerà uno speciale premio alla carriera, per festeggiare i suoi 30 anni di attività artistica. Si chiude martedì 25 maggio, ore 19.00, con “D. Storie di donne”, libero adattamento teatrale con le attrici Maria Staiano e Wilma Perla, e l’intervento della violista Alyssia Cappotto. Le serate si snoderanno nel rispetto delle norme anti Covid 19. Sul fronte “concorsi” si avvicinano le scadenze del 13 Maggio per la partecipazione a “100 poeti e poetesse lungo il Sentiero dei Limoni”, tra Minori e Maiori, con il Premio “Cuonc Cuonc” Azienda Agricola, e del 31 Maggio per “Libero di essere”, contest poetico promosso dall’Associazione culturale “Poesie Metropolitane” (https://poesiemetropolitane.wixsite.com/liberodiessere): entrambi sull tema della XV edizione del festival: “Difendo la mia libertà…e anche la tua!”. Informazioni sul sito www.incostieraamalfitana.it, sulla pagina facebook @incostieraamalfitana.it, o telefono 3487798939.

