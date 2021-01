A giudizio il sindaco Chiola e altre 9 persone

di Pina Ferro

Avrebbero attestato la sussistenza di residui attivi inesistenti o comunque in misura diversa da quelli effettivamente riscontrabili: in dieci il prossimo 29 marzo compariranno dinanzi ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Salerno. Ieri mattina, il giudice per le udienze preliminari, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha rinviato a giudizio: Alessando Chiola (sindaco in carica), Ludovico Buonomo (vicesindaco), Grazia Dello Stritto (assessore), Angelica Montella, Vito Montella (consigliere) e Roberto Verrioli; e i tecnici Ferruccio Della Corte (settore finanziario), Vito Grasso, Aniello Palo e Donato Mandia (già coinvolto anche in altro procedimento con l’accusa di concussione e di corruzione).

