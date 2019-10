A Giffoni Sei Casali una piazza per ricordare Peppino Tedesco

E’ stato tra i più amati e ben voluti presidenti della Salernitana. All’avvocato penalista Giuseppe Tedesco il Comune di Giffoni Sei Casali, domenica 3 novembre alle ore 11, intitolerà la piazzetta sottostante ed adiacente la chiesa di Maria Santissima delle Grazie .

Un luogo vicino all’abitazione proprio della famiglia Tedesco, nella frazione di Sieti Basso. La cerimonia di intitolazione avviene nel decennale della scomparsa del presidente della Salernitana che guidò i granata dal 1967 al 1972

Il ritrovo è previsto in piazza Albori dove si svolgerà la cerimonia che sarà presieduta dal sindaco Francesco Munno. Invitata anche la Salernitana all’appuntamento.

L’avvocato Giuseppe Tedesco (don Peppino come era chiamato dai tifosi granata) è stato una figura importante del tessuto sociale e sportivo della città di Salerno e non solo. Nel corso del suo straordinario percorso, “don Peppino” – ricorda il Giornale di Salerno -, all’età di 18 anni è stato consigliere comunale di Giffoni Sei Casali e tra gli anni 80’ e 90’ anche componente per quattro consiliature del Consiglio Provinciale di Salerno. Avvocato penalista di successo ha trasferito al figlio Michele la passione per la professione forense e l’amore per la Salernitana.

Giuseppe Tedesco è scomparso il 30 ottobre del 2009. Aveva 74 anni

